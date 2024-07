Rescissione nella notte e club furioso: intervengono gli avvocati

Caos in atto in Turchia tra il Trabzonspor e l’ex PSG, Thomas Meunier. L’annuncio furioso da parte del presidente turco

Si prospettano ore calde intorno al Trabzonspor, club che vive un caso piuttosto particolare. Il protagonista assoluto è il terzino destro belga Thomas Meunier, che ha scatenato un autentico putiferio.

Il laterale ex PSG e Borussia Dortmund, che era arrivato in Turchia lo scorso febbraio con un contratto fino al 2025, ha risolto ieri unilateralmente il suo accordo alle 23.55, e dunque cinque minuti prima della scadenza di una clausola che gli avrebbe permesso di trasferirsi gratuitamente in un club più vicino a casa.

Si tratta però di una condizione che secondo il presidente Ertuğrul Doğan non si sarebbe verificata. Il numero uno del club turco, nelle parole riportate dal portale ‘A Spor’ ha sottolineato: “Nell’accordo che abbiamo fatto con Thomas Meunier era specificato che, se si fosse trasferito in un club di una città vicina al luogo in cui vive la famiglia, lo avremmo lasciato andare. Chiunque fosse stato questo club, avrebbe dovuto contattare il Trabzonspor”.

Il presidente ha inoltre aggiunto: “Ieri sera, cinque minuti prima della scadenza di questa clausola, Meunier ci ha inviato una mail che ci ha davvero sconvolto. Ci ha informato di aver risolto unilateralmente il suo contratto alle 23:55. Ho anche dato istruzioni agli avvocati, faremo esercizio dei nostri diritti legali e intenteremo una causa contro di lui e il club in cui si trasferirà”.