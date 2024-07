Milan, rischio scippo: via per 18 milioni

Il Milan rischia lo scippo: il giocatore può partire per 18 milioni di euro

Prima Morata, poi il resto. Zlatan Ibrahimovic aveva parlato di quiete dopo la tempesta e Alvaro Morata sarà solo il primo di una serie di nuovi innesti per il Milan.

Lo spagnolo parla già da giocatore rossonero ancor prima dell’ufficialità e dopo il suo arrivo il Diavolo proverà a chiudere per altri innesti: un altro centravanti, un mediano, un centrale difensivo e un terzino destro. Quest’ultimo però non sembra rappresentare una priorità a differenza invece di altri innesti. Vero che il contratto di Calabria terminerà nel 2025, ma possibile che a giocarsi il posto da titolare possa essere Pierre Kalulu. Nonostante questo la pista Emerson Royal non è affatto tramontata, così come le alternative. A riguardo però una di queste rischia di sfumare.

Milan, su Wan-Bissaka piomba il West Ham

Perché Aron Wan-Bissaka, recentemente accostato ai rossoneri, piace molto al West Ham e le possibilità che il terzino di origini congolesi possa restare in Inghilterra sono alte, riferisce il ‘Mirror’.

Sul difensore cresciuto nel Crystal Palace e sotto contratto fino al 2025 con il Manchester United c’è infatti il West Ham. Il club di Londra è a caccia di rinforzi e ha individuato nel difensore l’uomo giusto per la corsia di destra. Wan-Bissaka è stato accostato al Milan proprio come possibile alternativa ad Emerson Royal. Il Manchester United è disposto a lasciarlo partire per evitare di perderlo a zero e il prezzo giusto potrebbe aggirarsi attorno ai 17-18 milioni di euro. Una cifra abbordabile, che il West Ham sarebbe pronto a versare. Un ostacolo quindi per il club rossonero, che vedrebbe sfumare uno dei papabili innesti per la corsia difensiva di destra.