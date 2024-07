Milan, svolta a destra: da Calabria a Kalulu, una lenta rivoluzione | CM.IT

Il punto della situazione legata al ruolo di terzino destro. Il Milan è pronto a cambiare pelle, ma non c’è fretta: ecco come stanno le cose

Il terzino destro in casa Milan viene considerato ormai da anni un ruolo da migliorare. Nelle ultime sessioni di calciomercato, però, le priorità sono state altre e il colpo è stato sempre rimandato.

Una situazione che di fatto si sta verificando nuovamente in questi giorni. Il club rossonero non è riuscito a trovare l’accordo con Emerson Royal e così la trattativa è stata congelata, dando precedenza all’acquisto di Pavlovic. Il centrale mancino del Salisburgo, che ha detto sì al Diavolo per 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione, è diventata la priorità ed è pronto a sbarcare a Milano a prescindere dalle cessioni che ci potrebbero essere.

Oggi così a destra, Paulo Fonseca può alternare Davide Calabria e Pierre Kalulu. Proprio le buone sensazioni fornite dal francese hanno spinto il Milan a prendere tale decisione. Per il terzino brasiliano bisognerà dunque attendere l’eventuale partenza di Thiaw o di qualche altro calciatore che possa permettere un incasso significativo.

Ai nastri di partenza ci sarà anche il capitano italiano, ma che rischia di vivere una situazione non certo felice. Il suo contratto scade, infatti, il 30 giugno 2025, e al momento dalle parti di via Aldo Rossi non è considerato un fascicolo prioritario.

Calciomercato Milan, Calabria in stand by: il punto della situazione

Il Milan, infatti, come appreso da Calciomercato.it, è intenzionato ad affrontare il discorso rinnovi durante la stagione. Oggi le attenzioni sono rivolte al mercato e poi ci sarà spazio per i contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez.

Calabria è disposto a prolungare alle stesse cifre che guadagna attualmente (circa 2 milioni di euro netti), ma il Milan e il suo capitano sono chiamati a parlarsi per capire cosa fare in futuro. Per quanto riguarda Alessandro Florenzi, nonostante la volontà di rimanere, è concreta la possibilità di una separazione immediata. Ad oggi è comunque da escludere un suo rinnovo. Questo lascia pensare che a breve la fascia destra cambierà totalmente volto, diventando sempre un po’ meno italiana.

Se il Milan dovesse avere la possibilità economica (con la cessione di qualcuno) tornerà a trattare l’acquisto di un nuovo terzino destro. La pratica Emerson Royal resta aperta e pronta a scaldarsi nuovamente, ma non possono essere escluse altre piste come quella legata a Bissaka o Tiago Santos del Lille, ma attenzione ad altri profili. Sul taccuino di Moncada ad esempio c’è sempre il nome di Kayode della Fiorentina, ma costa davvero tanto.