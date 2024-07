Milan, Morata parla già da rossonero: “Ecco perché ho scelto il Diavolo”

In attesa dell’ufficialità del colpo Morata, le prime parole dello spagnolo già da giocatore del Milan: le dichiarazioni

Per il Milan e per i suoi tifosi, è il Morata-day. L’attaccante spagnolo tornerà in Italia per la terza volta, dopo i primi due cicli da giocatore della Juventus in passato. In giornata, si concluderà l’iter dopo il quale si vincolerà ai rossoneri, di cui vestirà la maglia numero 9, per una responsabilità davvero importante.

Visite mediche svolte a Madrid, dove si è recato accompagnato da un membro dello staff tecnico milanista. Ai giornalisti presenti ha spiegato: “Ho scelto il Milan perché ho sentito la fiducia di Ibrahimovic, di Fonseca e della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, comincerei subito, ma prima di riprendere ad allenarmi devo stare prima con la mia famiglia”. Ad ufficialità conclusa, un po’ di meritate ferie per l’iberico, dopo gli Europei vinti da capitano con la Spagna, per poi presentarsi al via della stagione come ruolo di guida dell’attacco milanista.