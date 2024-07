Juventus, vice Vlahovic a sorpresa: scelta la prossima mossa di Giuntoli

Juventus che si prepara a mosse in attacco, c’è una sorpresa per il reparto offensivo: la prossima mossa di Giuntoli spiazza

Il mercato della Juventus necessita di altri tasselli, dopo i primi rinforzi portati a casa da Cristiano Giuntoli. Per il dt bianconero, è il momento di guardare anche a cosa fare per quanto concerne l’attacco, con l’uscita di Chiesa, ormai sempre più vicina, che potrebbe aprire scenari vari e piuttosto interessanti.

Come erede di Chiesa, la Juventus ha iniziato la trattativa per Sancho, ma occorrerà anche qualcos’altro oltre a un esterno. Si pensa anche a chi dovrà spalleggiare Vlahovic e alternarsi con lui nel ruolo di prima punta, una decisione fondamentale per sostanziare le ambizioni bianconere di questa stagione.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel tradizionale sondaggio giornaliero su ‘X’, quale sarebbe il nome ideale per il ruolo di vice del serbo. E in molti si sono espressi a favore della conferma di Milik, più che dell’andare a caccia di un nuovo attaccante. La permanenza del polacco è stata votata dal 39,6% dei partecipanti al sondaggio. Meno preferenze per le altre opzioni proposte, ossia Retegui (22,9%), Abraham (21,9%) e Raspadori (15,6%).