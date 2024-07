Infortunio muscolare per la punta: anche il Milan prende nota

Si complica ulteriormente il futuro di un attaccante che è stato accostato anche al Milan. L’infortunio muscolare rimescola le carte

Il Milan sta accogliendo in rossonero Alvaro Morata, prossimo centravanti che finirà alla corte di Paulo Fonseca in virtù delle visite mediche di oggi. Eppure i movimenti offensivi dei rossoneri potrebbero non finire qui.

Il nuovo tecnico del Milan si aspetta quindi l’arrivo anche di un’altra punta e tra gli indiziati c’è anche il centravanti inglese della Roma, Tammy Abraham. L’attaccante britannico è reduce da una stagione di transizione e recupero dal lungo infortunio, che gli ha di fatto impedito di essere realmente presente nelle gerarchie giallorosse.

12 presenze complessive tra campionato e coppa e un gol nel bottino di Abraham, che ha attirato l’attenzione del Milan, ma che al contempo deve fare nuovamente i conti con un problema di natura fisica.

Dalla Roma al Milan, le ultime su Abraham: infortunio muscolare

L’attaccante inglese classe 1997 ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro.

Il centravanti in via precauzionale sta effettuando terapia specifica con annesse indagini radiologiche per andare a definire e quantificare l’entità del danno. Un infortuni muscolare che quindi tiene in scacco tanto la Roma, quanto lo stesso Milan che osserva a distanza.