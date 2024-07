Gabigol di nuovo in Serie A: due big in corsa per il brasiliano | CM.IT

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, potrebbe ben presto tornare nel nostro campionato. Contatti in corso con due club.

Dopo l’esperienza all’Inter non certamente positiva, Gabigol è ad un passo dal ritorno nel massimo campionato italiano. Il bomber brasiliano, in forza al Flamengo, attualmente è sotto giudizio per una squalifica di 24 mesi per tentata frode durante un controllo antidoping nel 2023.

Una squalifica che, se confermata, scadrà soltanto nel 2025. Ma pochi mesi fa il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione presentata dal calciatore. Ora si attende la decisione definitiva: il TAS di Losanna a breve dovrebbe fornire una risposta sul futuro del giocatore. Se la squalifica venisse revocata, potremmo rivedere Gabigol in Serie A e ci sono già stati contatti con due club in particolare.

Fiorentina e Bologna: Gabigol vuole la maglia da titolare

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il profilo di Gabigol è stato proposto sia alla Fiorentina che al Bologna. Il calciatore è in scadenza a dicembre 2024, se la revoca della squalifica dovesse arrivare in tempi stretti, per il cartellino il Flamengo chiederebbe circa 5 milioni di euro. Mentre se la decisione del Tribunale arrivasse in ritardo, una delle due squadre italiane potrebbe prenderlo in seguito a parametro zero.

L’unica certezza è che il rapporto tra l’attaccante e il club brasiliano non ha futuro, quindi non è previsto il rinnovo del contratto. Inoltre, Gabigol ha già rifiutato delle offerte dalla Saudi Pro League perché vuole un campionato più competitivo anche per riprendersi una maglia da titolare in Nazionale, soprattutto in vista del Mondiale 2026. Il calciatore, 28 anni ad agosto, chiede tra i 2.5 ed i 3 milioni di euro a stagione. Un buon affare se consideriamo che con la maglia del Flamengo ha realizzato 153 gol in 268 presenze e conta ben 8 trofei in bacheca.