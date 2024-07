Dalla Juventus al Milan: cessione a cifre inferiori alla clausola

Addio senza clausola per uno dei giocatori più interessanti del momento: l’annuncio che riguarda da vicino la Juventus e il Milan

A un mese e mezzo circa dalla fine del mercato e a un mese dall’inizio del campionato, la teorica griglia di partenza in Serie A vede ancora l’Inter davanti a tutti. Nerazzurri che con quanto accaduto finora nella sessione di trattative non hanno visto scalfita, sulla carta, la propria superiorità, a cui sono le altre squadre a dover rispondere, andando a caccia di colpi importanti.

Milan e Juventus dovrebbero essere le prime inseguitrici, come da classifica dello scorso anno. I rossoneri hanno impresso una prima accelerazione con il colpo Morata, mentre i bianconeri hanno già tre rinforzi al proprio attivo. Tutte e due, comunque, dovranno necessariamente effettuare altri colpi, per completare le rispettive rose e magari cercare di ridurre il gap eventuale con i nerazzurri per rilanciare la sfida. Attenzione a quanto starebbe emergendo su uno degli obiettivi comuni di entrambe, con scenari che potrebbero farsi molto interessanti.

Porto, annuncio su Conceicao: l’avviso a Juventus e Milan

Rossoneri e bianconeri osservano con interesse la situazione relativa a Francisco Conceicao, giovane esterno offensivo figlio d’arte, in forza al Porto e che si è messo in luce con buone prestazioni anche a Euro 2024. Dal Portogallo, arrivano notizie sul suo futuro, che portano la firma direttamente di Villas Boas, presidente dei ‘Dragoes’.

Su Conceicao, in conferenza stampa, ha infatti spiegato: “Abbiamo ricevuto diverse richieste per i nostri giocatori del Porto. Ci sono stati contatti, ma poco concreti. Siamo soddisfatti della nostra rosa, abbiamo dei bisogni finanziari per soddisfare le richieste e gli oneri della UEFA fino alla fine dell’anno, ma sappiamo di avere le risorse per farlo. In ogni caso, siamo pronti a sostituire chi eventualmente se ne vada”. Conceicao ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, ma dalle frasi di Villas Boas trapela, tra le righe, l’eventualità di poter anche derogare a tale cifra se dovesse essercene la stretta necessità.