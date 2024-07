Bologna, innesto per la Champions e per il futuro: colpo UFFICIALE

Il Bologna piazza un colpo in prospettiva, acquisto ufficiale per i rossoblù: un giovane talento sbarca in Emilia

Dopo la splendida scorsa stagione, il Bologna deve provare a confermarsi, anche se non sarà facile. Ribadendo di essere una realtà affermata del nostro campionato e provando a stupire anche in Europa. Ecco perché la campagna acquisti dei rossoblù è fondamentale in questo senso.

La società felsinea mette a segno un importante colpo in prospettiva. Calciomercato.it aveva anticipato l’arrivo di Dimitar Papazov dal Botev Plovdiv, colpo che si è concretizzato quest’oggi. Si tratta di uno dei migliori prospetti sulla scena internazionale. Il giovane bulgaro, 18 anni compiuti giusto due giorni fa, è un terzino sinistro che può essere schierato anche qualche metro più avanti o come difensore centrale. Il giocatore alternerà verosimilmente il proprio impiego tra la prima squadra e la selezione Primavera del Bologna, a seconda delle esigenze del tecnico Vincenzo Italiano.