Accordo nella Capitale: 36 milioni e bye bye Juve

Grande protagonista del calciomercato, la Juventus è pronta a dire l’ultima parola dopo l’accordo siglato

Iniziata con grande entusiasmo e con l’ambizione di tornare a competere per lo Scudetto, l’era Thiago Motta è stata già impreziosita dall’arrivo di rinforzi fondamentali per il gioco dell’ex tecnico del Bologna. Michele Di Gregorio, Khepren Thuram e Douglas Luiz rappresentano senza ombra di dubbio una buona base di partenza, ma per dare battaglia all’Inter servono anche altri innesti, un po’ in ogni settore del campo.

Nonostante l’arrivo di due volti nuovi, Cristiano Giuntoli vuole completare il reparto di centrocampo con l’arrivo di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha già da tempo raggiunto un’intesa di massima con il club bianconero, sin qui frenato dalle elevate richieste dell’Atalanta, che è partita da una valutazione di 60 milioni. Tramite le cessioni di Dean Huijsen, Federico Chiesa e Matias Soulé, alla Continassa sperano di racimolare presto il tesoretto necessario per piazzare l’affondo decisivo e non rischiare di ripercorrere le orme della trattativa per Riccardo Calafiori.

Juventus, accordo in Premier per Todibo: la posizione del giocatore

Nonostante l’ex Roma avesse già da tempo dato il via libera al trasferimento a Torino, il muro da 50 milioni di euro innalzato dal Bologna ha evitato che si arrivasse alla fumata bianca tra società. Una volta metabolizzato il tutto, Giuntoli ha deciso di virare con forza su altri obiettivi, individuando in Jean-Clair Todibo il proflio ideale per la retroguardia juventina. Anche in questo caso, il dirigente bianconero ha facilmente conquistato il sì del giocatore, ma le ultime notizie provenienti da Francia e Inghilterra rischiano di complicare la trattativa con il Nizza.

Secondo il giornalista inglese, Nizaar Kinsella, infatti, il club francese ha raggiunto un accordo totale con il West Ham per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 32 milioni di euro. Nonostante ciò, il giocatore è rimasto fedele al progetto Juve e, al momento, sembra intenzionato a mantenere la parola data ai bianconeri. Dello stesso avviso è anche il collega francese Santi Aouna, che parla tuttavia di un accordo da 36 milioni più bonus e di nuovi contatti imminenti tra il Nizza e la squadra italiana.