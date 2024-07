Milan, Morata perde la testa: il ‘gestaccio’ contro un tifoso

L’attaccante prossimo a firmare col Milan ha perso totalmente il controllo dopo aver visto uno striscione che ironizzava su di lui

Morata ha perso letteralmente la testa durante la parata per le vie di Madrid a bus scoperto per festeggiare la vittoria dell’Europeo da parte della Spagna. L’attaccante prossimo a firmare col Milan ha compiuto brutto gesto nei confronti di un tifoso.

Come testimoniano le immagini, Morata ha lanciato un bicchiere contro un tifoso spagnolo che lo prendeva in giro sulla sua scarsa vena realizzativa. Un’ironia con annessa allusione sessuale, visto che lo striscione esposto recitava quanto segue: “Morata, tranquilo que yo tampoco la meto”, ovvero: “Morata, tranquillo che nemmeno io la metto”.

Morata si sente poco amato in Spagna, in particolare dai sostenitori dell’Atletico Madrid. E questo è uno dei motivi che lo ha spinto ad accettare la corte del Milan, il quale pagherà la clausola da 13 milioni facendogli firmare un quadriennale da circa 5 milioni di euro. L’ex Juve farà le visite mediche in Spagna, proprio a Madrid, per poi apporre la sua firma sul contratto