Italia, tempo scaduto: Spalletti incontra Gravina e Buffon

Luciano Spalletti ha incontrato a Roma il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e Gigi Buffon nelle sue nuove vesti: cos’è successo

E’ tempo di resettare tutto. E’ tempo di una nuova Italia. La delusione per l’Europeo disputato al di sotto delle aspettative va smaltita il prima possibile e dopo due giorni dal termine della competizione, Luciano Spalletti e Gabriele Gravina si sono visti faccia a faccia.

E’ il primo incontro ufficiale per il commissario tecnico e il presidente federale, dopo la sconfitta contro la Svizzera gli ottavi di finale di EURO 2024. Nella riunione in presenza c’erano anche Gianluigi Buffon e Maurizio Viscidi, coordinatore delle selezioni giovanili Azzurre.

Proprio l’ex numero uno della Nazionale occuperà un nuovo ruolo tutto da chiarire. Buffon, oltre a svolgere il ruolo di capodelegazione dell’Italia di Spalletti, sarà il direttore sportivo delle nazionali. E prossimamente sarà definito meglio questa sua mansione.

Italia, incontro tra Spalletti e Gravina: il motivo

A seguito dell’uscita dall’Europeo, il commissario tecnico e il numero uno del calcio italiano si sono sentiti spesso. Subito dopo la disfatta si è parlato di dimissioni da parte di Gravina e anche di Spalletti. Entrambi, però, manterranno i loro incarichi. Nel frattempo, il presidente della FIGC ha indetto a novembre nuove elezioni federali, ma ha intenzione di gettare le basi con il mister in vista della qualificazione al Mondiale 2026 e in vista della Nations League.

Infatti, l’Italia scenderà presto nuovamente in campo contro Francia e Israele, prossimi avversari in NL. L’altro concorrente del girone è il Belgio. E poi sarà da centrare la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, quella allargata a 48 squadre e che si disputerà in Canada, Usa e Messico. L’Italia manca all’appuntamento mondiale da ben due edizioni. Vietato non qualificarsi.

La riunione odierna tra Buffon, Gravina e ct Spalletti, stando a quanto riportato dall’ANSA, è stata definita “tecnica”. Si è impostato il lavoro dei prossimi mesi, con l’obiettivo di non perdere tempo e focalizzarsi al meglio per i prossimi impegni della Nazionale. A settembre il doppio impegno in Nations League e in programma nuovi incontri, in presenza o da remoto, tra le parti vertici federali e ct.