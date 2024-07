Il sostituto di Soulé è già in quota: la firma con la Juve è scontata

Juventus, Soulé sempre più corteggiato, ma il sostituto e la sua firma sono già in quota

Consegnare a Thiago Motta una squadra già pronta. La Juventus è tra le grandi protagoniste in questo inizio di calciomercato e il club bianconero sta cercando di concretizzare quanti più acquisti possibili in modo tale da permettere al nuovo tecnico di poterli inserire subito nel proprio progetto.

Oltre ad acquistare però, la Juventus lavora anche nell’ambito delle cessioni. E nella rosa bianconera uno dei nomi più apprezzati è quello di Matias Soulé. L’argentino, reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone, è corteggiato sia in Italia che all’estero. E se da un lato la Roma sogna di portarlo nella capitale alla corte di Daniele De Rossi, dall’altra parte c’è il Leicester, neo promosso in Premier, che punta ad acquistarlo. Non facile accontentare le richieste bianconere, che spererebbero di ricavare da una sua cessione 40 milioni di euro.

Juve-Berardi, la quota è minima: bianconeri favoriti

Nel frattempo però in casa Juve si parla già di un papabile sostituto. Un nome che può essere una grande occasione di mercato, per la Juventus, ma anche per altri club. Si tratta di Domenico Berardi.

L’attaccante classe 1994 è reduce da un grave infortunio al tendine d’achille, ma difficilmente resterà a Sassuolo in Serie B. Il nome dell’attaccante calabrese, in casa Juventus, è tornato di moda nelle ultime ore. E stando alle quote delle principali agenzie di scommesse sportive, la Juve è la grande candidata. Su ‘Sisal’ il passaggio del classe 1994 in bianconero si gioca a 2,50. Una quota bassissima. Segno che i bianconeri potrebbero essere la grande candidata ad acquistare l’attaccante, fermo da inizio marzo, che potrebbe tornare in campo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Una scommessa che potrebbe però pagare, per numeri ed esperienza, oltre che per le motivazioni personali del giocatore.

Più indietro rispetto ai bianconeri ci sono le altre pretendenti. Bologna, a caccia di uomini di spessore anche in vista della Champions, paga 6 volte la posta, mentre si sale a 7 su ‘Goldbet’ per Milan (già più coperto in quel reparto) e Lazio. Anche l’Inter sta pensando al giocatore e potrebbe inserirsi nella corsa, ma al momento l’ipotesi nerazzurra è in lavagna a 10.