Berardi in una big di Serie A: l’hanno scelto come ‘falso nove’

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe improvvisamente essere lontano da Sassuolo. Gli intrecci di mercato e la soluzione last minute

“Ci rivediamo ai primi di agosto: sta andando tutto bene“. Quanto dichiarato dal professor Stefano Zaffagnini ha confermato gli importanti progressi compiuti da Berardi, sulla via del recupero dopo la rottura del tendine d’Achille della gamba destra accusata lo scorso 4 marzo al ‘Bentegodi’ di Verona. Costretto a saltare gli Europei, l’attaccante del Sassuolo non ha potuto fornire il suo contributo con la maglia neroverde, osservandone l’inesorabile retrocessione in Serie B.

A distanza di mesi, Domenico Berardi vuole bruciare le tappe del suo rientro. A calamitare l’attenzione mediatica in queste calde ore di calciomercato, però, sono anche le voci sul suo futuro. Ipotizzare che il classe ’94 possa fare le valigie e lasciare i neroverdi non sembra più un’utopia. A patto, però, che arrivi un’offerta in grado di soddisfare le richieste del Sassuolo. E così, il vorticoso effetto domino degli esterni offensivi potrebbe improvvisamente riaprire le porte ad uno scenario che sembrava ormai chiuso. Ci stiamo riferendo al possibile binomio Berardi-Juventus, ipotesi alimentata nel corso delle scorse sessioni di calciomercato ma mai percorsa fino in fondo.

Calciomercato Juventus, idea Berardi come vice Vlahovic

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in caso di partenza di Chiesa e Milik i bianconeri rivoluzionerebbero di fatto una parte cospicua del parco attaccanti. A quel punto, in attesa di sviluppi concreti sia sul fronte Adeyemi che sull’intrigo Sancho, Giuntoli potrebbe entrare nell’ordine di idee di virare anche su Berardi.

Nello scacchiere di Thiago Motta, infatti, il jolly italiano potrebbe essere impiegato non solo come esterno offensivo largo a destra ma anche come vice Vlahovic. Un attaccante atipico, insomma, in grado di svariare molto e fungere da raccordo con i compagni: una sorta di ‘falso nove’, in grado di configurarsi come variabile tattica. Un’ulteriore freccia di cui Thiago Motta potrebbe disporre, in sostanza, per dare alla sua Juventus vesti differenti, magari anche a gara in corso. Al momento, però, non è stata imbastita alcun tipo di trattativa tra i due club. Staremo a vedere se ed effettivamente su quali basi potranno configurarsi le condizioni propizie.