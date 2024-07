Dalla Juve alla rescissione: accordo trovato

Il club ha ormai deciso: la rescissione contrattuale è davvero ad un passo per il giocatore molto legato alla Juve

Caratterizzato dall’inizio di molti ritiri precampionato e dalle settimane più calde del calciomercato, questo periodo dell’anno è spesso e volentieri caratterizzato da mal di pancia dei giocatori scontenti e dalle decisioni dei club di mettere ai margini della prima squadra quelli in esubero. In casa Roma, questo destino è toccato, ad esempio, a Rick Karsdorp, mentre nella Juventus sono stati invitati a trovare una nuova squadra Filip Kostic, Arthur, Weston McKennie, Arek Milik e Daniele Rugani, tra gli altri.

A differenze di altre situazioni, in Italia non ci sono situazioni talmente gravi da far pensare ad una rescissione contrattuale, almeno per ora. Molto legato alla Juve e pronto a tornare gratis in bianconero qualche mese fa, un ex juventino sta invece vivendo l’ennesimo momento buio da quando ha lasciato Torino.

Tunnel senza fine per l’ex Juve: Douglas Costa rescinde

Accasatosi lo scorso gennaio al Fluminense, l’ala brasiliana dopo la fine del contratto con i Los Angels Galaxy si era proposto anche ai bianconeri prima di firmare per il tricolor carioca, suscitando entusiasmo nei tifosi, ma molto meno alla Continassa. L’avventura a Rio de Janiero è durata tuttavia molto poco.

Secondo ‘Globo Esporte’, infatti, Flu e giocatore hanno già raggiunto l’accordo per la rescissione contrattuale e la firma è attesa proprio in queste ore. In 22 presenze complessive con la squadra brasiliana, l’ex Bayern Monaco ha collezionato un minutaggio molto scarso, collezionando un solo assist e zero gol.