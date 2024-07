Allenamento saltato, scoppia il caso: attaccante messo fuori rosa

Scoppia la grana in ritiro con l’attaccante messo fuori rosa dopo aver saltato, senza motivo, l’allenamento

È scoppiato il caso nel bel mezzo del ritiro. L’assenza ingiustificata al primo vero allenamento stagionale ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore che ha deciso di usare il pugno duro: messo fuori rosa.

Il caso è quello relativo all’ex attaccante della Roma Sardar Azmoun, iraniano che i giallorossi non hanno voluto riscattare e che è quindi tornato al Bayern Leverkusen. Dove però, dopo aver effettuato i test fisici, non si è presentato al primo allenamento, dando giustificazione soltanto a seduta finita.

Da qui la reazione di Xabi Alonso che non ha perso tempo, mettendo il calciatore fuori rosa. Azmoun non si allenerà più con la prima squadra e farà allenamenti personalizzati fino a quando non si risolverà la sua situazione. Il futuro dell’iraniano è lontano dai campioni di Germania: il Siviglia si è messo da tempo sulle sue tracce, ma vorrebbe prenderlo in prestito e non a titolo definitivo.

Scoppia il caso Azmoun: la punizione di Xabi Alonso

La ‘Bild’, che ha raccontato l’accaduto, ipotizza anche che dietro al comportamento del calciatore possa esserci la volontà di forzare la mano per la sua cessione. Scelta però che non avrebbe pagato con il pugno duro voluto da Xabi Alonso e la società che non ha gradito il comportamento del calciatore.

Bisognerà ora capire quel che accadrà nei prossimi giorni con Azmoun fuori dai piani del Bayer Leverkusen e, ora, anche fuori rosa, con la prospettiva di un trasferimento che però non sembrerebbe essere imminente.