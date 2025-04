Risentimento muscolare, la finale di Coppa Italia è a rischio: è UFFICIALE

Problema muscolare e almeno due settimane di stop: a rischio c’è la presenza nel decisivo match con in palio la coppa nazionale

Infortunio pesante in vista della finale di Coppa Italia: problema muscolare che può costare uno stop di 2-3 settimane e quindi la possibilità di giocare il decisivo match per l’assegnazione della coppa nazionale.

Il Bologna ha infatti comunicato che Dan Ndoye è stato escluso dalla lista dei convocati per un problema alla coscia sinistra accusato nella giornata di ieri. Il giocatore svizzero non sarà dunque disponibile per la trasferta di Udine e dovrà stare fermo almeno due settimane, forse anche tre. Un problema visto che la sfida di Coppa Italia contro il Milan è in programma il 14 maggio, quindi tra poco più di due settimane. Vincenzo Italiano dunque rischia di non avere a disposizione una delle sue pedine più preziose in questo finale di stagione, dove il Bologna, oltre a giocarsi la Coppa Italia, si gioca anche l’accesso in Champions.

Questo il comunicato ufficiale del Bologna, che ha sottolineato come Ndoye non sia stato convocato per la trasferta di Udine:

“Non sono disponibili Dan Ndoye (risentimento alla coscia sinistra accusato ieri, tempi di recupero stimati in 2-3 settimane) ed Estanis Pedrola (risentimento alla coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni)”.