Napoli-Torino, Conte costretto a cambiare i piani: un altro titolare KO

In vista della partita di questa sera contro il Torino, l’allenatore dei campani dovrà fare a meno di un calciatore a causa di problemi fisici

Nuovi problemi in casa Napoli, con Antonio Conte che sarà costretto a cambiare i piani a poche ore dalla sfida contro il Torino. Infatti, il tecnico azzurro aveva previsto di giocare contro i granata con la difesa a quattro, adattando Olivera centrale e arretrando Spinazzola a terzino sinistro.

Tuttavia, a causa di un problema dell’ultimo minuto, Conte deve ritornare sui suoi passi e schierare il 4-3-3. Tutta colpa dell’influenza. Se, infatti, per le strade c’è febbre azzurra, visto il clima gioioso e trepidante per la posizione in classifica, nello spogliatoio partenopeo c’è chi si è beccato l’influenza nel momento peggiore. Giacomo Raspadori rischia di saltare Napoli-Torino per febbre, quando sembrava proprio dover giocare titolare al fianco di Lukaku nel 4-4-2 pensato da Conte. Convocazione per la gara del ‘Maradona’ a rischio.