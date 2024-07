Napoli, la cessione di Osimhen sblocca il mercato: il doppio indizio

Il Napoli attende sviluppi per il futuro di Osimhen, il doppio indizio che può avvicinare la cessione del nigeriano

Il nuovo Napoli di Antonio Conte ha iniziato il mercato con il piglio giusto, rinforzandosi con gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno. Un altro colpo che potrebbe arrivare a breve è Hermoso. Ma per altre mosse in entrata, occorre attendere la cessione di Victor Osimhen. Evento che potrebbe avvicinarsi.

Per adesso, nessuno si è fatto avanti con decisione per pagare la ricca clausola rescissoria del nigeriano se non i club arabi. Squadre interessate ce ne sono, ma ancora spaventate, per il momento, dall’importo da versare agli azzurri, da 120 milioni di euro. Il Psg, però, forse sta rompendo gli indugi, secondo quanto spiegato da ‘L’Equipe’. Il piano sarebbe vendere Kolo Muani e Gonçalo Ramos, per racimolare la cifra necessaria all’acquisto del nuovo numero 9. Intanto, si muove anche l’agente di Osimhen, Calenda, che prima raggiungerà il ritiro azzurro a Dimaro poi volerà a Parigi.

Nel momento in cui i parigini dovessero effettivamente farsi avanti e concretizzare il colpo, a quel punto il Napoli potrebbe pensare concretamente al suo prossimo centravanti, a propria volta. Con un nome su tutti nella mente di Conte: quel Romelu Lukaku che ha vissuto probabilmente i due anni migliori della sua carriera agli ordini del pugliese, ai tempi dell’Inter.