Juventus, c’è il piano B a Koopmeiners: 30 milioni e nerazzurri KO

Teun Koopmeiners è la priorità adesso per Giuntoli e Thiago Motta: l’Atalanta però non fa sconti e la dirigenza bianconera prepara una nuova mossa sul mercato

L’obiettivo della Juventus è chiaro e dichiarato: Teun Koopmeiners. È il gioiello olandese dell’Atalanta la priorità adesso sul mercato di Giuntoli e Thiago Motta.

La dirigenza bianconera ha già chiuso sul mercato gli ingaggi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram nella primissima parte della campagna trasferimenti estiva e adesso punta con decisione su Koopmeiners per completare il centrocampo a disposizione del nuovo allenatore. Thiago Motta stravede per il nazionale olandese, da tempi non sospetti nel mirino di Giuntoli che lo seguiva già al Napoli e prima del passaggio sulla scrivania bianconera. L’Atalanta però non fa sconti per il suo diamante pregiato e chiede almeno 60 milioni di euro per dare il semaforo verde all’operazione.

Calciomercato Juventus, pressione all’Atalanta: O’Riley l’alternativa a Koopmeiners

La Juve è forte sul gradimento e il sì di Koopmeiners, con il quale ha una bozza d’intesa su un contratto quinquennale che sfiora 5 milioni d’ingaggio a stagione.

Sul prezzo del cartellino non c’è l’intesa con l’Atalanta, considerando che la ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe andare oltre i 45 milioni da versare nelle casse del sodalizio orobico. Così la Juventus studia un’altra soluzione per mettere pressione alla ‘Dea’. Come riporta ‘Tuttosport’, Giuntoli avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento Matt O’Riley, il prescelto dell’Atalanta per sostituire appunto Koopmeiners nello scacchiere di Gasperini. Semplice manovra di disturbo o meno, anche il Football Director bianconero ha sondato lo scozzese naturalizzato danese che viene valutato 30 milioni di euro dal Celtic. L’Atalanta al momento offre soltanto la metà e adesso deve fronteggiare inoltre la concorrenza della Juve.

Il tempo ci dirà se sarà una semplice operazione di disturbo o se la ‘Vecchia Signora’ aprirà una vera e propria trattativa con il Celtic per O’Riley – in passato accostato anche all’Inter – come alternativa a Koopmeiners.