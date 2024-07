Il dribbling di Morata sul Milan: “È l’ora di andare in vacanza”

Alvaro Morata non si sbilancia dopo aver vinto gli Europei con la Spagna: le parole del capitano delle Furie Rosse

È il momento della festa per Alvaro Morata e la Spagna. L’Inghilterra battuta per 2-1 grazie alla rete nel finale di Oyarzabal fa esplodere la gioia delle Furie Rosse che alzano al cielo la coppa e scrivono per la quarta volta il loro nome nell’albo d’oro degli Europei.

È Morata ad alzare al cielo la coppa in qualità di capitano spagnolo e lo fa togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe dopo le tante critiche che lo hanno coinvolto nei suoi anni in Nazionale. L’attaccante dell’Atletico Madrid è sempre più vicino al Milan: come raccontato da Calciomercato.it, il 32enne può firmare un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione e approdare in rossonero già all’inizio della prossima settimana.

Interpellato anche su questo ai microfoni della ‘Rai’ dopo la finale, il calciatore ha dribblato tutte le domande sul suo possibile futuro milanista. Morata si è concentrato soprattutto sul successo agli Europei: “La volta scorsa era toccato a voi, questa volta a noi, secondo me anche tanti italiani hanno tifato per noi”. L’attaccante ha poi svelato il dialogo con Chiellini prima della partita: “M i ha detto alzala. Volevo chiedere quanto pesava ma per scaramanzia non l’ho fatto”.

Calciomercato Milan, Morata non si sbilancia: “Ora è il momento di festeggiare”

Nelle parole di Morata c’è tanta soddisfazione per quanto fatto in questo mese in Germania: “In questo campionato mi sono dovuto mettere i panni del muratore, non ho fatto tanti gol, ho lavorato come se fossi un tifoso e per me è la roba più bella che mi è successa in carriera”.

Quindi l’inevitabile domanda sul futuro che però non ha una risposta chiara: “Mi aspetta il Milan? Ora è il momento di godersi questo successo, è il momento di festeggiare e di andare in vacanza anche. Serie A? Vediamo…”

Stessi concetti ribaditi poi a ‘Sky’: “Ti rivedremo presto in Italia, con la maglia del Milan? Non lo so, vediamo, penso a godermi questo e poi vedremo. Il mio sorriso dice tutto? Io sono molto contento oggi e sono molto contento di vedervi”. Ora c’è la festa per il trionfo europeo, poi (salvo sorprese) il passaggio in rossonero che potrebbe arrivare anche prima delle meritate vacanze.