Gudmundsson-Inter: annuncio di Gilardino sull’affare

Il principale obiettivo dell’Inter per l’attacco è Albert Gudmundsson, Mister Gilardino ha annunciato quello che sarà il suo futuro

I nerazzurri non si fermano e continuano a lavorare per migliorarsi. La dirigenza meneghina, che oggi ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Taremi, ha da tempo nel mirino il profilo di Albert Gudmundsson.

È l’islandese il giocatore ritenuto ideale per completare l’attacco di Simone Inzaghi, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in uscita. Il gioiellino del Genoa ha delle caratteristiche differenti rispetto a quelle degli altri attaccanti dell’Inter, soprattutto è uno dei migliori dribblatori del campionato: uno dei (pochi) punti deboli del club meneghino. Riuscire a portare Gudmundsson a Milano, però, non è certo un’impresa facile: i liguri chiedono una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro e serve l’affondo giusto. Intanto, Alberto Gilardino -tecnico del Genoa- ha parlato del futuro dell’islandese.

Gilardino avvisa l’Inter: “Gudmundsson resta con noi”

Sulle colonne de Il Secolo XIX, Alberto Gilardino ha parlato del futuro di Gudmundsson e di quello che potrebbe essere lo scenario più concreto: “Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene, finché lo posso allenare me lo godo. L’idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti”.

Insomma, non lascia molto spazio agli assalti dell’Inter il tecnico rossoblù, che spera di avere a disposizione l’islandese anche nella prossima stagione. Nonostante la sua impressione sia quella di poter resistere alle sirene nerazzurre, poi Gilardino si dimostra anche altrettanto consapevole della realtà del mercato attuale: “Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo”. Morale? Se Marotta e Ausilio dovessero presentarsi con l’offerta giusta, Gudmundsson raggiungerà Taremi, Thuram e Lautaro Martinez in quel di Milano.