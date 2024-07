Greenwood al Napoli: sgarbo alla Lazio, l’affare si fa ad una condizione | CM.IT

Il Napoli è interessato concretamente a Mason Greenwood, finito nel mirino di Lazio e Marsiglia: l’affare può concretizzarsi ad una condizione

La Lazio sta seguendo l’attaccante del Manchester United da tempo e ha presentato anche un’offerta importante al club inglese pari a 22 milioni di euro e il 50% della futura rivendita. Anche il Marsiglia prova a strappare il sì di Mason Greenwood, con la differenza che la percentuale sulla futura rivendita è leggermente inferiore.

Tutto passa nelle mani del calciatore, che nel frattempo ha ricevuto apprezzamenti dal Napoli e potrebbe prendersi del tempo per decidere. Infatti, proprio per questo inserimento del club azzurro, Claudio Lotito sarebbe un po’ infastidito e preoccupato.

De Laurentiis può avanzare allo United una cifra tra i 25 e i 30 milioni per l’acquisto del cartellino dell’inglese, ma non prima di aver risolto un problema che sta bloccando il mercato del Napoli in entrata.

Greenwood, il Napoli ha bisogno di tempo: senza cessioni, salta l’affare

Greenwood nelle prossime ore dovrà decidere se accettare o meno l’offerta del Marsiglia, che ha dato una deadline che scadeva ieri ed è ora in forte pressing con De Zerbi, e dovrà dare anche una risposta alla Lazio. Il Napoli spera che l’ex attaccante mandato in prestito al Getafe temporeggi, in modo da dare la possibilità al club di svuotare il parco attaccanti. Infatti, come raccolto da Calciomercato.it, senza cessioni la società partenopea non formalizzerà offerta al Manchester United, nonostante l’interesse per il giocatore.

Per arrivare a Mason Greenwood, il ds Manna deve fare pulizia sulla trequarti e in attacco. Troppi punti interrogativi e giocatori da valutare. Antonio Conte darà indicazioni ben precise su alcuni elementi, dopodiché il club si muoverà di conseguenza. Tra le posizioni in bilico ci sono Gaetano, Popovic (che potrebbe essere ceduto in prestito o giocare in Primavera), Zerbin, ma anche Lindstrom che ha diversi pretendenti dalla Premier League. Per il centrocampista danese il Napoli punta a ottenere più di venti milioni di euro dalla cessione.

Da valutare anche la posizione in rosa di Simeone e Cheddira. Il marocchino sta sfoggiando a Dimaro una grande condizione fisica, ma sarà Conte a decidere chi dei due attaccanti svolgerà il ruolo da alternativa al titolare. E il Cholito ha bisogno di giocare: prossimo all’addio. Per quanto riguarda Raspadori, invece, la situazione è diversa. Sarà compito del mister valorizzarlo dopo una stagione disputata deludente. I più sicuri del posto in attacco sono Kvaratskhelia – che dovrà firmare il rinnovo – Politano e Ngonge.