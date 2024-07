Conte, da Kvara a Osimhen: “Potremmo perdere il nostro giocatore più forte”. La conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli

Nuova conferenza stampa da Dimaro per Antonio Conte. Il nuovo allenatore del Napoli ha parlato dopo i primi giorni di ritiro della squadra azzurra, facendo il punto anche sul calciomercato.

Uno dei temi caldi è sempre il futuro di Victor Osimhen: “Gap con l’Inter? È difficile annullare quel gap in due giorni di lavoro. Questa è la realtà dei fatti, quando si fanno dei pronostici bisogna essere ragionevoli, altrimenti si rischia di dire qualcosa di non vero. Sappiamo che c’è questo distacco, in più è andato via Zielinski, andando proprio all’Inter. Non sappiamo come finirà l’accordo che potrebbe portarci a perdere Osimhen, il nostro giocatore più forte“.

Ancora sul bomber nigeriano: “Osimhen è un top player, un professionista, ci ho parlato e sa benissimo cosa ho detto. Lui è un calciatore del Napoli, sa bene che se gioca per il Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento, anche se c’è un tipo di accordo che non sappiamo ancora come andrà a finire. Quello che avverrà dopo è tutto relativo, per me conta il presente e l’atteggiamento che avrà oggi in allenamento”.

Napoli, Conte: “Di Lorenzo e Kvara? Il presidente ha mantenuto la promessa”

Dopo Kvara, è rientrato anche il caso Di Lorenzo: “Il presidente mi aveva promesso questo ed è stato così. Grande merito va alla società, che ha agito nella giusta maniera. Sono due bravi ragazzi. Di Lorenzo si era legato a vita al Napoli, la grande delusione lo aveva condizionato. Io ho riportato equilibrio in questa delusione. Il club ha agito come doveva, in questo va dato merito al presidente”.

Infine, sui primi colpi di calciomercato: “Sono arrivati tre giocatori nuovi: Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola. Prospetti che ci aspettiamo possano essere le colonne del Napoli. Proveremo a migliorare quanto fatto l’anno scorso, quella di Spinazzola è stata una grande occasione e l’abbiamo colta. Fin qui è un mercato giusto, è il mercato che deve fare il Napoli”. Il nuovo Napoli torna a sognare in grande con Antonio Conte.