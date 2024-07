Doppia cessione Roma e plusvalenza totale: ecco i soldi per Soulé

La Roma trova l’accordo per la doppia cessione e ottiene una plusvalenza totale: arrivano i soldi per Soulé

Ormai manca solo l’ufficialità: Houssem Aouar è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad. Il centrocampista algerino lascerà la capitale dopo una sola stagione per approdare in Arabia Saudita alla corte di Laurent Blanc, che lo ha avuto anche a Lione.

Aouar non è però l’unico giocatore che da Roma volerà in Arabia. A fare le valigie anche Jan Oliveras, terzino sinistro spagnolo della Primavera giallorossa. Secondo ‘Foot Mercato’ l’intesa è stata totalmente raggiunta sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Da quest’anno infatti il campionato arabo cambia regole: possono essere dieci i giocatori stranieri in rosa per un club, ma due devono essere nati dopo il 1 gennaio 2003. Ecco quindi l’accordo per Oliveras, terzino spagnolo che approderà in giallonero.

La Roma ricaverà dunque un tesoretto prezioso. Una plusvalenza totale che potrebbe essere utilizzata sul mercato. I giallorossi sono a caccia di rinforzi e uno dei nomi preferiti è quello di Matias Soulé. La Roma sta guardando con attenzione in casa Juve: piacciono l’argentino e Federico Chiesa. L’argentino ha una valutazione più alta, ma piace tantissimo. Il grande ostacolo, oltre al prezzo, è la concorrenza del Leicester. D’altro canto però la Roma potrebbe ricevere un grosso aiuto da questa doppia cessione in terra saudita e lanciare l’assalto al talentuoso argentino della Juventus.