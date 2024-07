Dalla Juventus all’Inter, c’è il sì all’offerta: si chiude l’affare

Via libera alla chiusura dell’affare: arriva il sì all’offerta, dalla Juventus all’Inter, così può arrivare la fumata bianca

L’Inter chiama, la Juventus risponde. Tris di colpi per le due grandi rivali sul calciomercato. È partita la formazione nerazzurra, campione d’Italia in carica, con gli arrivi di Taremi e Zielinski a zero, ai quali ha fatto seguito l’acquisto dal Genoa di Josep Martinez.

Ha replicato subito Giuntoli: Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram è il tris calato dai bianconeri per iniziare con il piede giusto il calciomercato estivo. Gli acquisti però non sono finiti perché servono ulteriori rinforzi per far sì che Thiago Motta e Inzaghi siano contenti delle rose a loro disposizione. Le strade di Juve e Inter potrebbero così incrociarsi visto che almeno in un caso l’obiettivo da ricercare è comune: c’è la difesa da sistemare sia per i bianconeri che per i nerazzurri e i nomi da valutare non sono poi tanti.

Giuntoli pensa a Todibo, con il Nizza che finora ha richieste giudicate eccessive dalla Juventus, mentre Marotta deve ancora scegliere su chi affondare il colpo. In entrambi i casi si sondano varie piste e si puntano anche profili che uniscono qualità tecniche e appetibilità economiche. Il classico arrivo low cost e c’è un nome che potrebbe diventare quello giusto.

Juventus e Inter, via libera Arsenal: sì al prestito di Kiwior

Cambio di posizione dell’Arsenal su Jakub Kiwior. Il centrale polacco, ex Spezia, potrebbe veder ridotto ulteriormente lo spazio a suo disposizione dall’arrivo di Calafiori alla corte di Arteta. Ecco perché si parla con insistenza un suo addio, dopo che nello scorso gennaio i Gunners si erano opposti ad un suo trasferimento a titolo temporaneo.

Le cose però, almeno stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, sono cambiate: ora l’Arsenal è pronto a dire sì alla cessione in prestito di Kiwior che ha ammiratori in Serie A. Juventus e Inter lo tengono in considerazione per rinforzare le proprie retroguardie ed entrambe vorrebbero il polacco con la formula del prestito.

Una formula che ora ha ricevuto anche il via libera dell’Arsenal: niente barricate per l’ex difensore dello Spezia che non rientra più nei piani di Arteta e può lasciare l’Emirates Stadium anche soltanto in prestito per la stagione. La soluzione ideale per Juventus e Inter che ora possono far partire l’assalto: il derby d’Italia si sposta a Londra, c’è Kiwior con le valigie in mano pronto a tornare in Serie A.