Clamoroso ritorno di fiamma: lascia il Napoli di Conte per la Juventus

Possibile ritorno di fiamma nel calciomercato estivo: lascia il Napoli di Conte per la Juventus. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus è sempre più nel vivo. Dopo i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, la dirigenza bianconera sta concentrando i propri sforzi su Koopmeiners ma non solo.

È anche il momento delle uscite in casa Juve prima dei prossimi colpi in entrata. In questo senso, uno dei primi a salutare è stato Moise Kean. Rimanendo in attacco, sono in uscita e sempre più in bilico anche Arek Milik e soprattutto Federico Chiesa. Oltre all’esterno offensivo, Giuntoli ed il suo staff sono così a caccia anche di un vice Vlahovic. Si è già parlato dei vari Retegui, Abraham, Broja, ma nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, già accostato ai bianconeri, torna d’attualità per la nuova Juventus di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, torna d’attualità Raspadori: può diventare il vice Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, sottotraccia la dirigenza della Juve starebbe nuovamente lavorando al possibile colpo dal Napoli di Antonio Conte. Raspadori è reduce da una pessima stagione fra Napoli e Nazionale e potrebbe cercare di rilanciarsi altrove.

Il classe 2000, in scadenza di contratto nel 2028, è al momento valutato intorno ai 20 milioni di euro dal club di De Laurentiis. Possibile tentativo della Juve anche attraverso la formula del prestito. Occhi nuovamente puntati, dunque, anche sulla pista Raspadori per il ruolo di vice Vlahovic.