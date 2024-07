Spagna-Inghilterra, scoppia il caso Adani nella finale di Euro 2024

Adani al centro delle polemiche durante la finale tra Spagna e Inghilterra: scoppia il caso durante la finale

Spagna e Inghilterra si contendono l’Europeo 2024: la finale finora non sta rispettando la grande attesa che c’era alla vigilia, con le due squadre che si controllano e finora non hanno creato grandi occasioni da gol.

Una situazione di equilibrio totale, ma che non ha placato Lele Adani, che al fianco di Rimedio come commentatore della finale sulla Rai, ha accompagnato la telecronaca con la sua solita (e per qualcuno eccessiva) enfasi.

Un modo di porsi che, dopo le polemiche degli scorsi giorni, ha continuato a suscitare qualche disapprovazione. Su X (l’ex Twitter) sono tanti gli spettatori che criticano il commento tecnico di Adani e c’è anche chi arriva a sperare in un suo arrivo in panchina, una qualsiasi, pur di non ascoltare i suoi commenti.

Spagna-Inghilterra, caso Adani: “Stop ai commenti in tv”

Una pioggia di critiche per Lele Adani che, come di consueto, divide il popolo dei social tra chi apprezza il suo modo di porsi e chi, invece, lo critica anche in maniera pesante.

Così c’è chi tira in ballo il canone Rai per chiedere lo stop alle sue telecronache e chi dice di preferire vedere la partita senza commento pur di non ascoltarlo, spunta anche di ha una proposta molto particolare: “Perché non fa l’allenatore? – si domanda un utente – Lo vedrei bene in Nazionale, ma anche un club di dilettanti andrebbe bene. Basta che smetta di fare commenti in tv”.

Ecco una raccolta di tweet:

