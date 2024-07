Milan, i tifosi ‘accolgono’ il nuovo nove: “Come Lapadula e Destro”

Il giocatore finisce nel mirino di alcuni tifosi, che lo criticano sui social: ecco cosa sta succedendo in Spagna-Inghilterra

Si è appena concluso il primo tempo di Spagna-Inghilterra. Quarantacinque minuti della finale degli Europei, che si sta giocando in Germania, senza grandissime emozioni e soprattutto senza alcun gol.

Anche le attenzioni dei tifosi italiani sono chiaramente puntate sulla partita. Stasera tra gli osservati speciali c’è soprattutto Alvaro Morata. L’attaccante delle Furie Rosse è seguito con interesse dai tifosi del Milan, che potrebbero presto averlo in squadra.

Spagna-Inghilterra, Morata criticato

La prestazione del giocatore ancora dell’Atletico Madrid, però, non è stata esaltante e degli errori non sono passati inosservati. Alvaro Morata è stato così preso di mira da alcuni profili X che hanno ironizzato sulla sua prova. Ma c’è chi come Andrea che lo difende, criticando a sua volta chi lo critica: “Il criticare stasera Morata, trattato come unico colpevole, fa capire la vostra malafede”.

Ecco alcuni tweet:

Morata ha già la testa a Milanello — Luca Nunziata (@lucanunziata2) July 14, 2024

@acmilan se prendete morata per 4 anni che già ora sembra un ex giocatore siete i più grandi incompetenti della terra — Scimmietta Milanista spera negli arabi 🔴🐒⚫ (@ScimmiettaMilan) July 14, 2024

Morata appena l’hanno accostato al Milan sta giocando una partita alla Mattia Destro. — Danilo 🏆19 🔴⚫️ (@DVACMILAN) July 14, 2024

morata neanche il tempo di annunciare le visite mediche con noi e sbaglia un passaggio che avrebbe potuto portare la spagna vicina al gol — pauldeb89 (@pauldeb891) July 14, 2024

Morata che sbaglia cose facilissime si sta già integrando nel Milan 🐐 — robyfansy ✨🦊 (@ocus_pocus_) July 14, 2024

Morata viene al Milan e sembra Lapadula — Silvestrin Hater (@_onlypioli) July 14, 2024

Il criticare stasera Morata, trattato come unico colpevole, fa capire la vostra malafede — Andrea 🔴⚫🔴⚫ (@AndreaBonacalza) July 14, 2024