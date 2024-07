Lo strano rituale dell’allenatore: i tifosi della big restano a bocca aperta

L’allenatore della big ha già stupito tutti con un rituale che ha fatto il giro dell’Europa: i tifosi non possono crederci

Diversi club europei sono pronti a iniziare un nuovo ciclo, a ripartire da un nuovo allenatore e da principi tattici diversi. In Italia, è il caso di diversi club, dal Napoli di Antonio Conte a Thiago Motta per la Juve fino a Paulo Fonseca al Milan. È chiaro che le gerarchie tra le principali big potrebbero cambiare all’improvviso, con l’Inter tra le poche che ripartirà dalle certezze della scorsa stagione e quindi da Simone Inzaghi.

Anche all’estero, e in particolare in Spagna, c’è grande curiosità quale sarà il destino del Barcellona e se riuscirà a tornare la super potenza di un tempo, capace di tenere il passo del Real Madrid, al momento una spanna avanti rispetto ai rivali di sempre. La società e Xavi si sono separati, nonostante una storia che li ha visti per tanti anni insieme, anche se in ruoli diversi.

Al suo posto è arrivato Hansi Flick, reduce da una vita calcistica diversa, ma subito intenzionato a portare in blaugrana i suoi principi tattici e la voglia di riportare il gruppo catalano al successo. Un gesto da parte dell’ex Germania ha lasciato tutti di sasso negli ultimi giorni.

Il rituale di Flick sorprende tutti al Barcellona: i tifosi sono impazziti

Il nuovo corso del Barcellona sarà un misto di novità e tradizione. Se Flick rappresenta un taglio netto rispetto al passato e alla storia tecnica e tattica del club, ha scelto comunque di dare un segnale di continuità e che faccia capire per bene cosa voglia dire il mondo blaugrana.

Per questo, si sa già che il suo braccio destro sarà Thiago Alcantara, che intanto ha deciso di dare l’addio al calcio e di ripartire da un’avventura tutta nuova, sempre a stretto contatto con il campo. E c’è anche un rituale che fin dai primi giorni sta facendo ben volere Flick a tutti in blaugrana.

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, si presenta a favore di presenti e telecamera e pronuncia un “Bon dia” simpatico e che è già considerato un vero e proprio rituale. La speranza dei tifosi, stupiti in positivo, è che sia solo il preludio al ritorno alla vittoria.