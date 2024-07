La zampata di Oyarzabal manda in estasi la Spagna: l’Inghilterra è ancora ko

La Spagna ha la meglio sull’Inghilterra nella finale di Euro2024: decide una rete di Oyarzabal

Zampata di Oyarzabal e la Spagna vince. Sono le Furie Rosse a succedere all’Italia nell’albo d’oro dei campioni d’Europa: contro l’Inghilterra finisce 2-1 con la rete decisiva del centrocampista della Real Sociedad a pochi minuti dal novantesimo, quando la rete di Palmer faceva presagire un epilogo ai tempi supplementari.

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio: la Spagna tiene, come da tradizione, il palline del gioco in mano, ma di occasioni reali non se ne vedono. Regna la paura tanto che al 45′ c’è un solo tiro nello specchio della porta, quello di Foden sul finire di frazione con Unai Simon che blocca senza difficoltà.

La ripresa però è tutto un altro match: pronti-via e Lamine Yamal semina il panico nella retroguardia inglese, apre per Nico Williams che conclude in diagonale e fa esplodere i tifosi spagnoli. Ora le Furie Rosse dominano il match, sfiorano il raddoppio prima con Dani Olmo, quindi con Morata e la Nazionale di Southgate sembra alle corde. Quindici minuti in apnea per gli inglesi, poi è Bellingham a suonare la carica: conclusione del fuoriclasse del Real Madrid che sfiora il palo.

Spagna-Inghilterra 2-1: cronaca e marcatori

Ora la partita è aperta, con un continuo ribaltamento di fronte. Così tocca a Yamal andare vicino al gol, ma è Palmer a trovarlo al termine di una bella manovra inglese.

È il 73′ e lo stadio diventa una bolgia. Le due squadre abbandonano definitivamente la paura e vanno a caccia del gol vittoria. Lo sfiora proprio il 17enne talento spagnolo, ma Pickford dice no. I supplementari sembrano inevitabili, ma spunta Oyarzabal a cambiare tutto: cross di Cucurella e zampata vincente del 27enne. L’Inghilterra si tuffain avanti con la forza della disperazione: Guehi si vede respingere sulla linea da Olmo il suo colpo di testa, dopo un intervento di Unai Simon. È l’azione che certifica il trionfo della furie rosse: Inghilterra ancora ko in finale, l’Europeo è della Spagna.

SPAGNA-INGHILTERRA 2-1: 48′ Nico Williams (S), 73′ Palmer (I), 86′ Oyarzabal (S)