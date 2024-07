Il Psg fa spese in Serie A: offerto Skriniar più 90 milioni

Milan Skriniar potrebbe tornare a giocare in Serie A: il difensore inserito in una maxi-offerta del Paris Saint-Germain

Dopo un anno giocato all’ombra della Torre Eiffel, Milan Skriniar potrebbe tornare a giocare in Italia. Il difensore slovacco inserito in una proposta milionaria.

È passato un anno da quando Milan Skriniar ha lasciato l’Inter e la Serie A. Il difensore slovacco, dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Inter, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Paris Saint-Germain e nel corso della sua prima stagione giocata all’ombra della Torre Eiffel il difensore classe ’95 ha raccolto un totale di trenta gettoni di presenza tra campionato francese e coppe, contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa di Francia.

Reduce dall’Europeo giocato in Germania con la Slovacchia di Francesco Calzona (è partito sempre titolare e non è mai stato sostituito), il difensore nativo di Ziar nad Hronom potrebbe tornare a giocare in Serie A dove ha già militato tra il 2016 e il 2023 vestendo le maglie di Sampdoria e Inter. Un possibile ritorno che potrebbe concretizzarsi nell’ambito di un maxi-affare che vede coinvolto proprio il Paris Saint-Germain che attualmente valuta circa trenta milioni il cartellino del centrale difensivo classe ’95.

Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain offre Milan Skriniar

A parlarne è stato Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero per fare il punto sulla sessione estiva di calciomercato del Napoli, spiegando che “due difensori usciranno” tra “Natan, Ostigard e Juan Jesus, quest’ultimo è il più papabile, con interesse di qualche club arabo”.

Per rinforzare la difesa, patron Aurelio De Laurentiis sarebbe in procinto di regalare ad Antonio Conte un rinforzo di esperienza: “Il Napoli è vicino a chiudere per Hermoso, ma aspetta delle cessioni”. Il difensore potrebbe arrivare anche nell’ambito dell’eventuale cessione di Victor Osimhen: “Il Paris Saint-Germain per avere Victor Osimhen ha offerto 90 milioni di euro più il cartellino di Milan Skriniar”. Ad ogni posto si tratterebbe di “una pista che si è raffreddata, perché ha interesse dall’Arabia Saudita”. Dunque, per la difesa del Napoli “Hermoso è la pista più calda”. E infine “in uscita c’è Mario Rui che vuole tornare in Portogallo”.