Giuntoli incassa il sì del top player: va alla Juve con i soldi di Soule

La Juventus accelera ancora sul mercato in entrata, rinforzo in attacco con i soldi di Soulè: ha detto sì a Giuntoli

Il mercato della Juventus somiglia sempre più a un gioco di incastri, incroci, tasselli da muovere, uno dopo l’altro, per arrivare al risultato finale desiderato. Cristiano Giuntoli ha già portato a Torino tre rinforzi di ottimo livello come Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram, con altrettante cessioni di una certa importanza, ma la sua missione è lontana dall’essere conclusa, anzi.

Il direttore tecnico bianconero continua a operare in maniera frenetica su un numero elevato di tavoli, per riuscire il prima possibile a completare la rosa così come ce l’ha in testa e come vorrebbe consegnarla, fatta e finita, in mano all’allenatore Thiago Motta, per dargli tutti gli elementi di cui ha bisogno per tradurre sul campo le sue idee di gioco. Se finora le mosse si sono concentrate principalmente a centrocampo, adesso occorre guardare al reparto d’attacco. Dove sono in vista addii pesanti, con innesti di altrettanta importanza. Non si sblocca in uscita la situazione per Chiesa, come abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, mentre per Soulè restano in piedi l’interesse della Premier League e della Roma. Proprio l’addio dell’argentino sembrerebbe potersi concretizzare in tempi più brevi e dare così la possibilità alla Juventus di provvedere a un primo acquisto offensivo.

Calciomercato Juventus, tutto su Adeyemi: la situazione

Il nome in pole, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe quello di Karim Adeyemi. La Juventus lo sta seguendo da tempo e con l’addio di Soulè e la relativa cifra in cassa, potrebbe lanciarsi all’assalto del tedesco.

Giuntoli avrebbe già ottenuto il gradimento del classe 2002 all’ipotesi di trasferirsi a Torino. A questo punto si sta sondando il terreno con il Borussia Dortmund, per riuscire a strappare il sì anche del club giallonero, anche se difficilmente, in caso, i tedeschi derogheranno da richieste vicine ai 40 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ipotesi Sancho, invece, la Juventus sembra aver capito di dover attendere verso la fine del mercato per ottenere una apertura più convinta del Manchester United al prestito.