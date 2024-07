Futuro Balotelli, scenario a sorpresa: cambia tutto in poche ore

Svolta definitiva per il futuro di Mario Balotelli: l’attaccante è svincolato dopo l’avventura con l’Adana Demirspor

Attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Adana Demirspor, Mario Balotelli sarebbe finito nel mirino del Corinthians.

Nelle scorse ore era emersa la notizia di un forte e concreto interessamento da parte dei brasiliani del Corinthians nei confronti di Mario Balotelli. L’attaccante classe ’90 è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla formazione turca dell’Adana Demirspor. Le prime indiscrezioni raccontavano di un accordo quasi imminente e scontato tra Mario Balotelli e il Corinthians che avrebbe messo sul piatto l’offerta di un contratto di durata biennale.

E così per l’attaccante scuola Inter si era profilata la possibilità di una nuova avventura, ben lontana dai confini del calcio europeo dopo gli ultimi anni trascorsi all’estero tra Inghilterra, Francia, Svizzera e Turchia. E invece nelle ultime ore la situazione sarebbe radicalmente cambiata, con lo scenario profondamente mutato sia per Mario Balotelli che per il Corinthians.

Calciomercato, la verità su Mario Balotelli al Corinthians

In particolar modo, stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il Corinthians non avrebbe formalizzato alcuna offerta ufficiale nei confronti di Mario Balotelli, muovendosi solo per via verbale.

Per questo motivo la trattativa si è bloccata (pare anche a causa di un disaccordo interno in casa Corinthians) e l’affare potrebbe essersi arenato in modo praticamente definitivo stando a quanto dicono i bene informati. Salta, dunque, il possibile approdo di Mario Balotelli in Brasile, o almeno al Corinthias, dopo che a gennaio per l’attaccante si era profilata la possibilità di un ritorno in Italia con la Salernitana di Walter Sabatini, poi retrocessa, che aveva fatto un tentativo per il giocatore nativo di Palermo la cui prossima avventura potrebbe essere ancora in Europa.