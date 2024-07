Accordo con Balotelli, firma un biennale: manca solo l’ufficialità

Una nuova avventura per Mario Balotelli. E’ tutto fatto, non resta che mettere nero su bianco: il contratto biennale è pronto

Mario Balotelli è pronto a stupire ancora. L’attaccante italiano negli ultimi giorni – come gli è capitato, purtroppo troppo spesso in carriera in questi anni – ha fatto parlare di se per quanto successo fuori dal campo, ma in queste ore a tenere banco è soprattutto il suo futuro.

Il classe 1990 è attualmente svincolato dopo un’avventura non esaltante, ma nemmeno negativa in Turchia. Il calciatore lo scorso anno ha, infatti, indossato la maglia dell’Adana Demirspor per sedici volte, riuscendo a trovare la via delle rete in sette circostanze, oltre a realizzare un assist. Numeri simili a quelli della stagione 2022/2023, quando dopo aver aperto con il Sion si è trasferito in Turchia in Super League per giocare proprio con l’Adana, con cui ha poi segnato sei reti.

In Turchia, Mario Balotelli si è trovato bene, ma adesso c’è voglia di ripartire altrove. Una nuova esperienza, che lo riporterà ancora una volta lontano dall’Italia. In Serie A non sembra più esserci spazio per un giocatore e un personaggio, forse troppo chiacchierato, come l’italiano classe 1990. Va detto, però, che Super Mario ha sempre coltivato il desiderio di far ritorno a casa per avvicinarsi alla famiglia.

Calciomercato, Balotelli vola in Sudamerica: pronto un contratto di due anni

Al momento, però, nulla di concreto. Le proposte sono arrivate soprattutto dall’Oriente, dal Giappone e addirittura dalla Corea del Sud, e qualcosa anche dall’Arabia, ma l’offerta più affascinante è arrivata dal Sudamerica. Giocare nella terra di Lionel Messi, Ronaldo e Pelè ha sempre affascinato Balotelli, che potrebbe davvero decidere di volare a San Paolo.

Sì perché la squadra che ha fatto un’offerta concreta per l’attaccante italiano è stato il Corinthians. I bianconeri del Timão hanno messo sul piatto un ricco contratto da due anni. A muoversi, come racconta TNT SPORTS Brasile, sarebbe stato il presidente Augusto Melo, che ha formulato una proposta che l’ex Milan e Inter sarebbe in procinto di accettare. Di fatto – si legge – sarebbe tutto concordato e mancherebbero, dunque, solamente le firme. Volando in Brasile, Mario Balotelli sarebbe guidato a San Paolo da una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Ramon Diaz, che fino a pochi mesi fa allenava il Vasco da Gama, e che in passato ha indossato le maglie di Avellino, Fiorentina, Inter e Napoli.