Euro 2024, Southgate senza paura: “Conosciamo l’importanza della finale”

Tre anni dopo la sconfitta di Wimbledon con l’Italia, l’Inghilterra ha un’altra possibilità di diventare campione d’Europa

Ancora una finale per l’Inghilterra di Gareth Southgate, chiamata ad affrontare la Spagna nella gara di Berlino, tre anni dopo la sconfitta con l’Italia.

Sono passati poco più di tre anni dalla finale di Euro 2020, quando l’Inghilterra fu battuta ai calci di rigore dall’Italia davanti a un pubblico quasi tutto a favore in quel di Wembley. Ora l’Inghilterra di Gareth Southgate ha un’altra possibilità di vincere il primo Europeo della sua storia. Una finale raggiunta non senza difficoltà dai britannici, pronti ad affrontare la Spagna come sottolineato dal commissario tecnico Southgate: “Tutti sono in ottima forma, il che è fantastico, anche se non sorprendente per una finale di coppa. Siamo entusiasti di affrontare questa sfida”.

Nelle ultime settimane “la squadra è migliorata notevolmente, dimostrando un carattere e una resilienza straordinari. È stato un privilegio lavorare con loro ogni giorno sul campo di allenamento; la dedizione in ogni sessione è stata totale, creando un ambiente di lavoro eccellente”.

Euro 2024, le parole di Southgate prima della finale

Quella con la Spagna sarà una partita dal sapore speciale: “Abbiamo un’opportunità straordinaria di realizzare ciò che ci siamo prefissati dall’inizio dell’Europeo. Ora abbiamo una buona esperienza nelle partite importanti e in questi momenti non c’è bisogno di dire molto ai giocatori: non serve motivarli ulteriormente per una partita come questa”.

Secondo Gareth Southgate è “fondamentale assicurarsi che i piccoli dettagli siano curati. Sono le sottigliezze a decidere queste partite, e dobbiamo assicurarci di fare tutto bene. Continuiamo a sottolineare l’importanza della mentalità e dell’approccio al gioco, in termini di processo decisionale. Non si tratta solo di scendere in campo e giocare una partita di calcio. In queste occasioni, bisogna fare tutto nel modo giusto”.

La vittoria sarebbe importantissima: “Sappiamo cosa significherebbe per tutti a casa. Comprendiamo l’importanza per noi come squadra e il duro lavoro che è stato fatto. Questo non vale solo per i giocatori attuali, ma anche per coloro che ci hanno accompagnato negli ultimi sei o sette anni e hanno avuto un ruolo cruciale”.