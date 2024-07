Clausola da 45 milioni: l’accordo ‘segreto’ ribalta la Juventus

Molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Juventus deve registrare la presa di posizione dell’entourage del calciatore

Ufficializzato l’acquisto di Khephren Thuram, la Juventus sta continuando a lavorare per implementare a stretto giro di posta l’organico da consegnare a Thiago Motta. Le idee di sicuro non mancano, a cominciare da quel Teun Koopmeiners da tempo cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi del mercato bianconero.

Prima di sferrare l’assalto decisivo al tuttocampista dell’Atalanta, però, i bianconeri sono chiamati a valutare con estrema attenzione il capitolo uscite. Ed è a quest’altezza che uno snodo cruciale delle prossime mosse della Juve sarà rappresentato dalla questione riguardante le corsie esterne. Sia per Chiesa che Soulé la Roma continua a monitorare con grande attenzione la situazione. Per l’argentino, inoltre, va considerato anche l’interessamento del Leicester, materializzatosi in qualcosa di più dei semplici sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Nell’operazione restyling delle proprie ali, la Juventus intanto sta ragionando su diversi profili. In attesa di sviluppi concreti sull’affare Sancho, non possono essere trascurate neanche le candidature di Adeyemi e Francisco Conceição. A proposito di quest’ultimo, intanto, si registrano importanti novità provenienti dal Portogallo.

Calciomercato Juventus, intrigo Conceicao: la scelta di Mendes e la clausola da 45 milioni

Legato al Porto da un contratto in scadenza nel 2029, Conceicao è reduce da una stagione importante con la maglia dei Dragões, impreziosita da ottime apparizioni all’Europeo. Il polivalente esterno offensivo portoghese, in grado di salutare l’uomo con relativa semplicità e di creare sistematicamente la superiorità numerica rientrando all’occorrenza sul suo piede forte, è uno dei nomi finiti nei radar di Cristiano Giuntoli.

Per la Juventus, però, non sarà affatto semplice completarne l’acquisto. Come riferito da Record, infatti, l’entourage del figlio d’arte sarebbe intenzionato a non consegnare alcuna proposta al Porto prima di martedì, giorno a partire dal quale la clausola rescissoria inserita nel contratto di Conceicao salirà a 45 milioni di euro. La sinergia tra Mendes e il club lusitano complica di sicuro i piani della Juventus che, dal canto suo, sarà chiamata a vincere una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta e che comprende, oltre alla ‘solita’ Premier League, anche il Borussia Dortmund. Staremo a vedere cosa succederà.