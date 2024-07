Cambia il calendario all’improvviso: il motivo fa molto discutere

Cambiamento a sorpresa nel calendario della prossima stagione: esplode la polemica all’improvviso, succede di tutto

Le squadre di Serie A sono in ritiro preparando l’avvio della prossima stagione, che si avvicina sempre più. Tra cinque settimane, inizierà il campionato 2024/2025, una nuova annata lunga e difficile per la quale cresce la curiosità.

Già prima del via, c’è spazio comunque per le solite polemiche. Una delle quali riguarda un cambiamento nel calendario destinato a far molto discutere. Il tutto riguarda il palinsesto della Coppa Italia, in “conflitto” con quello del Festival di Sanremo. Secondo ‘Open’, il Festival ha dovuto piegarsi e cambiare le proprie date, per evitare di andare in onda contemporaneamente ai quarti di finale della coppa nazionale, previsti nei giorni tra il 4, il 5 e il 6 febbraio. Così, dopo uno studio degli esperti sui potenziali dati di ascolto, con una eventuale perdita di telespettatori che sarebbero finiti su Mediaset a vedere le partite di coppa invece che sulla Rai, per il Festival è stato deciso lo spostamento dall’11 al 15 febbraio. Nei giorni scorsi, c’erano state vibranti proteste da parte di Roberto Sergio, ad della Rai, per le date comunicate dalla Lega calcio per la Coppa Italia, dato che quelle del Festival si conoscevano già da diverso tempo.