Addio al Real Madrid, ribaltone Ancelotti: cambia tutto

Carlo Ancelotti può dire addio al Real Madrid, arriva subito un’offerta pazzesca per lui: ecco la prossima panchina

Sulla panchina del Real Madrid, Carlo Ancelotti sta continuando a scrivere pagine di vera e propria leggenda. L’allenatore emiliano, anche quest’anno, con i ‘Blancos’ si è reso autore di una annata di grandi successi, con il trionfo in Liga unito all’ennesimo in Champions League.

E’ il quindicesimo trionfo nel torneo per il Real, è il quinto da allenatore per Ancelotti, dopo aver già vinto due volte con il Milan e due volte con le ‘Merengues’. Cifre che fanno di lui uno dei tecnici più vincenti e iconici di sempre. Che prima di ritirarsi, ha intenzione di ottenere altre grandi soddisfazioni, come testimoniato dal rinnovo di contratto con il club fino al 2026. Ma, a sorpresa, Ancelotti potrebbe lasciare la panchina madridista.

Starebbe infatti tornando alla carica il Brasile, che lo aveva già tentato tempo fa. I verdeoro sono usciti malamente dalla Coppa America, estromessi ai quarti di finale dall’Uruguay dopo aver concluso da secondi il loro gironcino. L’unico modo per uscire dalla crisi sarebbe, secondo molti, tra giocatori e federazione, affidarsi a un vincente come Ancelotti. Che avrebbe già il gradimento di larga parte dello spogliatoio (molti giocatori nel giro della nazionale brasiliana li conosce per averli allenati o per allenarli ancora nel club). Secondo ‘Elgoldigital.com’, il Brasile starebbe preparando una offerta molto allettante per convincerlo a lasciare il Real e abbracciare la missione di guidare la Seleçao ai Mondiali 2026. Ma la decisione finale, naturalmente, spetterà a lui.