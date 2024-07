Juventus, asse caldissimo con Mendes: doppio colpo per Giuntoli

La Juventus non si ferma sul mercato, Giuntoli al telefono con Jorge Mendes: c’è un altro figlio d’arte nel mirino del club bianconero

La Juventus è grande protagonista sul mercato e sta cercando di costruire una squadra all’altezza per tornare al vertice e lottare con i campioni d’Italia dell’Inter nella corsa scudetto.

Giuntoli ha dato il benvenuto alla Continassa a Thiago Motta, con il nuovo tecnico che ha iniziato la preparazione precampionato sotto ottimi auspici e il sostegno della curva. Massima fiducia anche nella proprietà e di John Elkann, che allo statto tempo ha dato ampi poteri sul mercato a Giuntoli. Il capo dell’area tecnica ha già chiuso i colpi Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram, ma non si fermerà qui visto che Koopmeiners rimane una priorità nella lista della spesa della ‘Vecchia Signora’. Rabiot invece è sempre più lontano in mediana, con la Juve che prima dei nuovi colpi dovrà concentrarsi sulle uscite.

Calciomercato Juventus, spunta Conceicao per l’attacco

Chiesa non è centrale nei progetti di Thiago Motta e Giuntoli sta cercando una sistemazione, con la Roma dell’estimatore De Rossi che rimane in prima fila.

Al pari del nazionale azzurro è in bilico anche il futuro di Soulé, blindato invece dai tifosi al ritorno a Torino. Se entrambi dovessero partire, la Juventus punta sul mercato un esterno d’attacco e oltre a Sancho a stuzzicare la fantasia di Giuntoli è anche Francisco Conceicao, altro figlio d’arte come Thuram. Il talento del Porto si è messo in evidenza all’Europeo con il Portogallo ed assistito da Jorge Mendes, vecchia conoscenza dalle parti della Continassa. Nei discorsi con Giuntoli per Cancelo e Tiago Santos, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ è finito anche Conceicao che ha un contratto fino al 2029 con i ‘Dragoes’ e una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Piace il classe 2002 per la corsia offensiva, mentre nel ruolo di terzino un’osservato speciale della scuderia Mendes è Tiago Santos, in forza al Lille. Più complicata invece la pista Cancelo, considerando l’oneroso ingaggio del giocatore in uscita dal Manchester City. Giuntoli può sfruttare in questo caso gli ottimi uffici con Mendes per arrivare sia a Conceicao che a Tiago Santos.