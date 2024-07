Infortunio in allenamento, ritiro a rischio: allenatore già in apprensione

Stagione subito in salita: infortunio in allenamento e rischio ricaduta per il centrocampista

La fase di preparazione alla prossima stagione entra nel vivo e per gli allenatori si registrano i primi infortuni durante i ritiri estivi.

Brutta tegola per il Torino di Paolo Vanoli nei primi giorni di preparazione estiva in vista della prossima stagione. Quest’oggi, in occasione dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia (dove non sono mancati fischi all’indirizzo del presidente Urbano Cairo), si è infortunato Gvidas Gineitis, centrocampista lituano fermatosi durante la partitella di fine allenamento. Il giocatore classe 2004, dolorante, si è accasciato a terra ed è stato portato fuori dal terreno di gioco dai sanitari del club granata.

Le condizioni del giocatore classe 2004 verranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore, anche alla luce del fatto che Gvidas Gineitis avrebbe rimediato una botta allo stesso ginocchio al quale il lituano si era infortunato ad aprile scorso, quando riportò un trauma distorsivo al crociato posteriore, dovendo così saltare le ultime nove partite dell’ultimo campionato.

Torino, infortunio per Gvidas Gineitis in allenamento

Non una bella notizia per il nuovo tecnico Paolo Vanoli, chiamato a sostituire Ivan Juric, in un momento già delicato della stagione. La squadra granata è si ritrovata lo scorso 8 luglio per il consueto raduno agli ordini del nuovo allenatore arrivato dal Venezia.

La preparazione del Torino proseguirà al Filadelfia fino al prossimo 16 luglio, per poi trasferirsi a Pinzolo, dove resterà fino al 27 luglio quando farà poi ritorno a Torino per preparare il debutto in campionato fissato per il 17 agosto, quando i granata faranno visita al Milan di Paulo Fonseca per la prima giornata di Serie A. Resta da capire se per l’occasione sarà o meno a disposizione Gvidas Gineitis dopo l’infortunio delle scorse ore.

Un giocatore importante e di prospettiva per il Torino: nella passata stagione Gvidas Gineitis, in granata da due anni quando fu prelevato dalla Spal che a sua volta lo aveva acquistato di lituani dell’Atmosfera (era cresciuto nel settore giovanile del LFF Akademija) ha raccolto quindici gettoni di presenza tra campionato e Coppa Italia, dopo aver debuttato nella stagione precedente, quando militava nella formazione Primavera.