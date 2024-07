Chiesa bocciato, scelta fatta alla Juventus

La Juventus si prepara a dire addio a Federico Chiesa, scelto chi dovrà prendere il suo posto in bianconero

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa, che pare sempre più lontano dalla Juventus. Su Calciomercato.it abbiamo parlato della situazione legata al classe 1997 e di come questa si possa evolvere con il passare dei giorni.

La Juventus vorrebbe chiudere in fretta per la cessione di Chiesa, che di suo però, invece, non ha fretta. C’è sempre la Roma su di lui, convinta di volerlo acquistare anche se con un prezzo largamente inferiore ai 30 milioni di euro. Ipotesi Napoli al momento ancora non caldissima, anche se nei prossimi giorni tramite degli intermediari e tramite l’interessamento di Conte potrebbe accendersi improvvisamente.

In casa Juventus, nel frattempo, come detto, si pensa alla sua cessione sempre più probabile e anche i tifosi, ormai, hanno capito che è inutile farsi illusioni. A queste condizioni, meglio separarsi. Nel sondaggio promosso dalla nostra redazione su Telegram, tra lui e Soulè, con un posto soltanto per uno dei due in rosa, la scelta va chiaramente sull’argentino, votato dal 72% dei partecipanti. Appena il 14% delle preferenze per Chiesa, mentre un altro 14% non tratterrebbe nessuno dei due e andrebbe su un altro profilo.