Blocco totale per l’Inter: spunta un accordo a sorpresa

Il calciomercato dell’Inter è in una fase di stallo, per lo meno per quanto riguarda i colpi a effetto: ecco l’accordo segreto dei nerazzurri

Il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2026, l’arrivo alla sua corte di Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez sono i primi colpi dell’Inter in questa estate caldissima. Potrebbero, però, anche essere gli unici.

Come ha detto in conferenza stampa lo stesso presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, infatti, l’ossatura della squadra che lo scorso anno ha sbaragliato la concorrenza in Italia dovrebbe rimanere la stessa, anche al netto di un difensore centrale di piede mancino, da utilizzare come braccetto per far rifiatare qualche volta Alessandro Bastoni, che ancora deve arrivare ad Appiano Gentile, ma per cui è previsto un esborso economico contenuto che potrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro al massimo.

I profili attenzionati, che però non rientrano ne paletti imposti dal fondo statunitense Oaktree che riguardano principalmente l’età, sono quelli di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, due parametri zero che però potrebbero essere rivalutati alla luce, appunto, di un blocco che potrebbe essere tolto con una cessione illustre. Un accordo tacito tra la società e la dirigenza sui piani da seguire.

L’Inter attende una cessione per piazzare il colpo sul calciomercato

E l’accordo è proprio quello: si potrà osare solo nel caso in cui qualcuno dovesse davvero uscire, portando soldi importanti alla causa. E a questo proposito, i probabili (ma non certi) addii di Stefan de Vrij e Marko Arnautovic non sarebbero funzionali.

Al massimo, potrebbe essere il ragionamento dell’Inter, la loro cessione potrebbe essere utile a finanziare degli sfizi come Juan Cabal del Verona (che piace anche alla Lazio), o un difensore, appunto. Per sognare qualcosa di più invece servono i 35 milioni che i nerazzurri hanno fissato per il cartellino di Valentin Carboni.

Il trequartista argentino, impegnato con la sua nazionale nella finale di Copa America, piace molto all’Olympique Marsiglia e a Roberto De Zerbi, il nuovo allenatore dei francesi, ma le cose non si dovrebbero sbloccare prima di agosto. L’ultimo incontro con le due società non ha portato a una fumata bianca, per cui i tempi sono ancora lunghi per l’addio: la Benamata oltre alla richiesta economica piuttosto elevata, vorrebbe anche un diritto di recompra sul cartellino del giocatore, l’OM invece propone un prestito con obbligo di riscatto a una cifra lontana da quella posta dall’Inter. Insomma, c’è distanza, parecchia.