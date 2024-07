Pavard spiazza tutti: pronto all’addio immediato

L’avventura all’Europeo di Benjamin Pavard si è esaurita in semifinale. Una Nazionale francese che ha ampiamente deluso le aspettative. Ora il difensore dell’Inter pensa al futuro

Al netto dell’Italia la grande delusione di Euro 2024 è stata probabilmente la Francia. I vice campioni del Mondo hanno infatti fatto registrare prestazioni ampiamente sottotono lungo tutto l’arco del torneo fino all’inevitabile eliminazione contro la Spagna in semifinale.

Mbappé e soci non sono riusciti a replicare quanto di buono fatto anche all’ultimo Mondiale dove il ko è arrivato solo in finale ai rigori contro l’Argentina. L’Europeo della truppa del confermato Deschamps è stato da dimenticare e potrebbe portare a conseguenze dal punto di vista dell’organico.

Nello specifico Olivier Giroud potrebbe non essere l’unico arrivato al capolinea della propria avventura in nazionale. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ Benjamin Pavard valuta infatti l’addio. L’interista è rimasto in panchina per tutta la competizione e le prossime settimane di ferie potrebbero essere decisive per una riflessione sul futuro. Scorie importanti che andranno smaltite in vista di un destino incerto che potrebbe portare anche alla fine dell’avventura con la selezione francese. Discorso simile per altri delusi dal lavoro del ct come Antoine Griezmann e Kingsley Coman. La nazionale è ora un punto interrogativo.

Dall’Inter alla Francia: come cambia il futuro di Pavard

Futuro incerto dunque per Pavard che potrebbe prendere una decisione drastica e chiudere, almeno per ora, la sua avventura in nazionale a soli 28 anni.

Da titolare dell’Inter a riserva con la Francia di Deschamps, la parabola del polivalente difensore transalpino non è stata esaltante soprattutto se si pensa al ruolo importante che ricoprì ormai sei anni fa a margine dei mondiali vinti nel 2018, quando realizzò anche un gol memorabile contro l’Argentina.

Una strada con la selezione francese che finora l’ha portato a collezionare 54 presenze e 5 gol andando anche a mettere in bacheca la coppa più importante del panorama calcistico mondiale.