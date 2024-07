Napoli, Popovic è un grande colpo: con Conte può emergere

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere dal vivo le qualità del talento serbo, a gennaio strappato a una concorrenza importante

Martedì si è presentato presto a Castel Volturno, del resto la voglia di cominciare l’avventura col Napoli è enorme. Matija Popovic uno dei migliori talenti del calcio europeo, prima ancora dell’Est Europa. Al club di De Laurentiis va dato il merito di averlo strappato a una concorrenza agguerrita, composta da club iperblasonati, dopo che a inizio gennaio era saltato il suo passaggio al Milan.

Attorno al campioncino serbo c’è molta curiosità, specie dei tifosi del Napoli. Di lui si parla molto sui social, dove sono tornati a circolare dei video in cui si vede il diciottenne nato in Germania mettere in mostra qualità incredibili.

• Lamine Yamal

• Jamal Musiala

• Matija Popovic

• Coli Saco

• Kobbie Mainoo

• Endrick

• Jude Bellingham

• Antonio Cioffi

• Arda Guler

Football isn’t dead. We are feasting for the next 10 years, these talents are too good.

— Paolo Muad’dib (@PartenopeiPaolo) July 10, 2024