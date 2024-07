Lazio, ai dettagli l’operazione Tavares. C’è un tentativo di inserimento in extremis | CM.IT

La Lazio davvero a un passo da Nuno Tavares, esterno dell’Arsenal: trattativa ai dettagli che può chiudersi in queste ore nonostante il tentativo di una spagnola

La Lazio sta vivendo un mercato da grande protagonista, sia in entrata che in uscita. A Formello si sta vivendo una vera e propria rivoluzione, dentro e fuori dal campo, spiegata senza mezzi termini sia da Lotito che da Fabiani in conferenza nello spazio di due giorni. Via i mercanti dal tempio, in soldoni, dentro solo giocatori attaccati alla maglia. Stop a calciatori di pura tecnica, spazio a gente di grande gamba e intensità, con prestazioni fisiche sopra la media per affrontare stagioni lunghissime e faticose.

In quest’ottica rientra anche il profilo di quello che dovrebbe essere a breve il nuovo terzino sinistro della Lazio, ovvero Nuno Tavares. L’esterno di proprietà dell’Arsenal, reduce da una stagione non brillantissima al Nottingham Forest, è pronto a sbarcare nella capitale, o ad Auronzo visto che la squadra da oggi è lì in ritiro. Il colpo è a un passo, tanto da far sbilanciare lo stesso Fabiani – cosa sempre molto difficile in casa Lazio – nella conferenza fiume di ieri. “Per Tavares abbiamo trovato l’accordo, sono più che fiducioso e non dico che è nostro solo per scaramanzia”. Effettivamente il portoghese classe 2000 è a un passo: stando a quanto risulta a Calciomercato.it, le parti stanno mettendo a posto quelli che sono davvero gli ultimi dettagli. L’operazione, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronta a chiudersi nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore. In extremis ha provato inoltre l’inserimento anche il Betis di Siviglia, ma la Lazio è ormai arrivata al traguardo finale con un consistente vantaggio ed è molto difficile che venga scavalcata al fotofinish.