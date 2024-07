Juventus, Thiago Motta e Giuntoli salutano la curva: alla Continassa spunta anche Elkann | VIDEO CM.IT

Primo abbraccio dei gruppi organizzati della Juventus con il nuovo allenatore Thiago Motta, che ha salutato i tifosi insieme al Dt Giuntoli

La Juventus riparte nel segno di Thiago Motta, sbarcato a Torino nella serata di domenica dopo il ritorno in Italia all’aeroporto milanese di Malpensa.

Ieri è iniziata ufficialmente l’avventura dell’ex tecnico del Bologna sulla panchina bianconera, con il raduno al centro sportivo della Continassa. Thiago Motta nei giorni scorsi ha fatto un punto di mercato anche con il Dt Giuntoli e tutta la dirigenza, con la ‘Vecchia Signora’ che adesso in entrata punta decisa su Koopmeiners dopo aver ufficializzato nelle scorse ore anche Khephren Thuram, terzo acquisto in ordine di tempo e che si aggiunge a Douglas Luiz e Di Gregorio. Nei discorsi tra i dirigenti e l’allenatore italo-brasiliano è finito inoltre il futuro di Chiesa, che è sempre corteggiato dalla Roma, oltre a quello di Soulé che potrebbe anche restare sotto la Mole in caso di partenza dell’ex Fiorentina.

Juventus, primo abbraccio dei tifosi con Thiago Motta: c’è anche la visita di Elkann

Rabiot, invece, non ha ancora dato una risposta alla Juve dopo la scadenza del contratto con il sodalizio piemontese lo scorso 30 giugno.

Intanto questa mattina alla Continassa c’è stato il primo abbraccio dei gruppi organizzati della curva con il nuovo mister bianconero, che insieme a Giuntoli è uscito dai cancelli dello Juventus Training Center per salutare e applaudire i tifosi. Cori per il tecnico e la squadra, che riparte con rinnovate ambizioni dopo le ultime stagioni deludenti e che hanno portato in bacheca soltanto una Coppa Italia. Da registrate in mattinata anche il blitz in sede di John Elkann, Ad della controllante Exor, per fare gli onori di casa verso il nuovo allenatore e aggiornarsi sulle ultime dinamiche tra campo e mercato con la dirigenza juventina.