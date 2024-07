Dalla “fake news” su Pioli al futuro di Soulé: arriva l’annuncio

Il giornalista saudita Abed è intervenuto al programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it facendo il punto: da Pioli a Milinkovic-Savic

Nulla da fare per Stefano Pioli all‘Al Ittihad, squadra del campionato arabo in cui militano stelle come Kante e soprattutto Karim Benzema.

A sorpresa la società giallonera ha deciso di affidare la panchina ad un’altra vecchia conoscenza della Serie A come Laurent Blanc. Saltato quindi l’affare che avrebbe potuto portare l’ex tecnico del Milan nel campionato arabo. A tal proposito a fare il punto della situazione ci ha pensato Abed (giornalista arabo) che è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ su Youtube: “Le voci su un veto di Benzema su Pioli sono una fake news. Il vero problema è legato a questioni di progetto, sponsorizzazioni e anche di budget fornito dal Ministro dello Sport arabo”

Calciomercato, da Milinkovic-Savic a Soulé: doppio annuncio

Bollata come fake news la questione tra Benzema e Pioli, il collega arabo ha proseguito il discorso rispondendo alle domande su un ex Serie A che milita da un anno in Arabia.

Mirino sul futuro di Milinkovic-Savic, che dovrebbe essere ancora all’Al-Hilal: “Basta vedere come ha giocato Milinkovic in questa stagione in Arabia per capire che lui è felicissimo qui. Lo vedo all’Al-Hilal anche il prossimo anno”.

In chiusura non è mancato un intervento anche su Matias Soulé che proprio oggi ha ricevuto una vera e propria ovazione dai tifosi juventini: “Soulè ad oggi non è un nome spendibile per il campionato arabo”.