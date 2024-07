Affare a rischio, l’infortunio è grave: fino a tre mesi di stop

Brutte notizie per uno degli attaccanti più in vista del campionato: infortunio che può tenerlo fuori per tre mesi, l’affare salta

Ormai ogni giorno, il calciomercato regala sempre nuovi spunti, in una fase che si fa caldissima e non soltanto per l’atmosfera estiva. Rumours, trattative, incontri e affari di ogni genere si susseguono ora dopo ora, non lesinando anche ribaltoni improvvisi e colpi di scena.

E’ il calciomercato, come sappiamo, degli attaccanti, anche per quanto riguarda la Serie A. L’Inter campione d’Italia è a posto così dopo il colpo Taremi, le altre concorrenti stanno cercando di capire chi sarà il loro prossimo rinforzo offensivo. La Juventus riparte da Vlahovic ma dovrà affiancare un altro nome al serbo, il Milan cerca ancora l’erede di Giroud, il Napoli porta Osimhen in ritiro in attesa che qualcuno si faccia avanti per acquistarlo e quindi per procedere a trovare il suo erede, con Lukaku favorito. Naturalmente, ci sono tanti movimenti in corso nel nostro campionato come all’estero, ma uno degli affari più attesi rischia di saltare clamorosamente per l’infortunio che vede protagonista il giocatore in questione.

Borussia Dortmund, stop per Guirassy: la diagnosi dell’infortunio è impietosa

Sembrava fatta per Serhou Guirassy al Borussia Dortmund, con il pagamento della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro deciso dai gialloneri a beneficio dello Stoccarda. Ma per il guineano c’è stato l’imprevisto stop durante le visite mediche e adesso l’affare pare seriamente a rischio.

Gli esami medici hanno infatti rivelato un problema piuttosto serio per il vice capocannoniere della scorsa edizione della Bundesliga. Si tratta di una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, riportata nell’ultimo match in nazionale a inizio giugno. Stando alla ‘Bild’, la diagnosi dell’infortunio potrebbe portare fino a uno stop di tre mesi. Una assenza che farebbe saltare a Guirassy tutto il precampionato e anche i primi impegni stagionali tra campionato e coppe, potendo rivederlo in campo solo a ottobre inoltrato. A questo punto, c’è da capire cosa accadrà tra le due società, ma l’affare potrebbe davvero saltare definitivamente.