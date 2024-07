Niente Bologna, ma Gosens è ancora nel mirino della Serie A | CM.IT

Sembrava destinato al Bologna, ma la trattativa non è andata in porto: adesso su Gosens c’è un altro club italiano

Siamo, ormai, arrivati alle fasi finali di Euro 2024, con la Spagna prima finalista che attende la vincente di Olanda-Inghilterra. Ma il calciomercato impazza, soprattutto per i club italiani, complice anche la precoce eliminazione della Nazionale di Luciano Spalletti dalla competizione.

Uno dei nomi che ricorre spesso nelle indiscrezioni che riguardano i club nostrani è quello di Robin Gosens. L’esterno sinistro è stato molto vicino al Bologna del suo mentore Giovanni Sartori, deus ex machina della società rossoblu. Ma l’accordo con l’Union Berlino sulla valutazione del cartellino non è stato trovato e l’affare è sfumato: alla corte di Vincenzo Italiano, sostituto in panchina di Thiago Motta, è arrivato lo svincolato Juan Miranda, ex calciatore di Barcellona e Betis Siviglia. Nel frattempo, già da diverso tempo si era defilata la Lazio, complice l’addio di Igor Tudor: l’ex Atalanta era un’esplicita richiesta dell’allenatore croato.

Nel frattempo, Gosens continua ad attendere la chiamata giusta per fare ritorno in Italia, dove ha vestito anche la maglia dell’Inter, prima di essere ceduto nell’estate scorsa al club della Bundesliga per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. La priorità del fresco 30enne, ha compiuto gli anni lo scorso 5 luglio, resta quella di giocare nuovamente in Serie A, proprio per questo motivo è stato messo in stand by anche il Benfica che aveva espresso interesse per il prodotto del vivaio del Vitesse. Adesso ecco emergere una nuova possibilità italiana.

Roma su Gosens: ecco come stanno le cose

Robin Gosens è stato, infatti, accostato alla Roma nelle scorse ore, giallorossi che su quella fascia hanno già confermato Angelino, riscattato dal Lipsia nelle scorse settimane per 5 milioni di euro. Allo stato attuale, però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono state delle semplici chiacchierate tra le parti, non si è andati oltre una richiesta di informazioni preliminari. Ad oggi, le priorità dell’uomo mercato Ghisolfi sono altre, mentre Gosens continua ad essere in uscita dall’Union Berlino. I tedeschi valutano anche una cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, un affare totale da 8/9 milioni di euro. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.